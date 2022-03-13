Şeyma Subaşı çırılçıplak pozunun ardından itiraf etmişti! Ayrılık nedeni gün yüzüne çıkan Şeyma artık kendi evinde "Acun yandı şimdi"

AYRILIĞIN PERDE ARKASI!

31 yaşındaki fenomen, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, ayrılığın perde arkasında bambaşka bir neden olduğu iddia edildi. Magazinburada'nın haberine göre; Şeyma, arkadaşlarıyla sevgilisinin dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı tartışmaya başladı. "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen Subaşı, sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.