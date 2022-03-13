Şeyma Subaşı çırılçıplak pozunun ardından itiraf etmişti! Ayrılık nedeni gün yüzüne çıkan Şeyma artık kendi evinde "Acun yandı şimdi"
Şeyma Subaşı çırılçıplak pozunun ardından itiraf etmişti! Ayrılık nedeni gün yüzüne çıkan Şeyma artık kendi evinde... Geçtiğimiz gün Miami'den İstanbul'a dönüş yapan ve çırılçıplak fotoğrafı ile dikkat çeken Şeyma Subaşı ardından Instagram'dan sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığını duyurdu. Herkes ikilinin neden ayrıldığını merak ederken gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Şimdilerde İstanbul'daki evinde kızı Melisa ve ailesi ile birlikte vakit geçiren Şeyma'nın ayrılığı bir magazin programına konu oldu. Seren Serengil, Mohammed Alsaloussi'nin zengin olmadığını ve Subaşı'na da Miami'de ev almadığını iddia ederken, konuşmasında "Acun yandı şimdi yine" yorumuyla gündeme bomba gibi düştü.
"ACUN YANDI ŞİMDİ"
Şeyma Subaşı çırılçıplak pozunun ardından itiraf etmişti! Ayrılık nedeni gün yüzüne çıkan Şeyma artık kendi evinde... Son iki gündür gündemden düşmeyen Şeyma ile Meedo ayrılığı hakkında konuşan Seren Serengil yaptığı yorumla dikkat çekti.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı. İstanbul'a dönen ve çırılçıplak karesi ile dikkat çeken Şeyma, ardından ayrılığı duyurdu.
Şeyma Subaşı, konuyla ilgili, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.
AYRILIĞIN PERDE ARKASI!
31 yaşındaki fenomen, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, ayrılığın perde arkasında bambaşka bir neden olduğu iddia edildi. Magazinburada'nın haberine göre; Şeyma, arkadaşlarıyla sevgilisinin dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı tartışmaya başladı. "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen Subaşı, sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.
ARABAYI GERİ İSTEDİ!
Şeyma'nın magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımının ardından Meedo'dan karşı hamlenin gecikmediği de konuşuluyor. Nikah masasına oturmak için gün saydıkları düşünülürken gelen beklenmedik ayrılık sonrası Mohammed Alsaloussi'nin, Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürüldü.