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Şeyma Subaşı cephesinden Leonardo DiCaprio bombası! Yeni sevgilisi damat Meedo'nun namından nasibini almış

25 yaşını geçmeyen sevgilileriyle bilinen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio önceki gün 19 yaşındaki yeni sevgilisiyle görüntülenmiş ve gündeme bomba gibi oturmuştu. Ancak gelin görün ki DiCaprio'nun yeni aşkının altından çok tanıdık iki isim çıktı; Şeyma Subaşı ve uzatmalı sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi. İşte o haberin detayları...

06.02.2023 11:24 - Son Güncelleme: 06.02.2023 11:24
Şeyma Subaşı cephesinden Leonardo DiCaprio bombası! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun namından nasibini almış

Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatına Şeyma Subaşı imzası... Bilindiği üzere DiCaprio'nun aşk yaşadığı kadınlarla ilgili bir yaş takıntısı var.

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Şeyma Subaşı cephesinden Leonardo DiCaprio bombası! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun namından nasibini almış

Camila Morrone ile aşk yaşayana DiCaprio, Morrone'nun 25 yaşını doldurmasıyla birlikte genç kadınla yollarını ayırdı.

Şeyma Subaşı cephesinden Leonardo DiCaprio bombası! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun namından nasibini almış

Sonrasında kısa bir süre Gigi Hadid ile birliktelik yaşayan Leonardo DiCaprio yine yaş sınırına döndü.

Şeyma Subaşı cephesinden Leonardo DiCaprio bombası! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun namından nasibini almış

Yakışıklı oyuncunun şu sıralar 19 yaşındaki Eden Polani ile yakınlaştığı iddia ediliyor.

Şeyma Subaşı cephesinden Leonardo DiCaprio bombası! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun namından nasibini almış

DiCaprio'nun yeni aşkı olduğu iddia edilen Polani ise bize epey tanıdık bir isim.

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