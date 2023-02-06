Şeyma Subaşı cephesinden Leonardo DiCaprio bombası! Yeni sevgilisi damat Meedo'nun namından nasibini almış
25 yaşını geçmeyen sevgilileriyle bilinen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio önceki gün 19 yaşındaki yeni sevgilisiyle görüntülenmiş ve gündeme bomba gibi oturmuştu. Ancak gelin görün ki DiCaprio'nun yeni aşkının altından çok tanıdık iki isim çıktı; Şeyma Subaşı ve uzatmalı sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi. İşte o haberin detayları...
06.02.2023 11:24 - Son Güncelleme: 06.02.2023 11:24
Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatına Şeyma Subaşı imzası... Bilindiği üzere DiCaprio'nun aşk yaşadığı kadınlarla ilgili bir yaş takıntısı var.
Sonrasında kısa bir süre Gigi Hadid ile birliktelik yaşayan Leonardo DiCaprio yine yaş sınırına döndü.