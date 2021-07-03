Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo’yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı o detay kafa karıştırdı
Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo'yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı… Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olaylı bir şekilde ayrılan ve dün yeni yaşını kutlayan Subaşı için düzenlenen doğum günü partisindeki detaylar yeni aşkı ele verdi. Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı, doğum gününde arkadaşının profilinde ortaya çıktı. İşte detaylar…
03.07.2021 00:55
- Son Güncelleme: 03.07.2021 01:27