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Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo’yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı o detay kafa karıştırdı

Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo'yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı… Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olaylı bir şekilde ayrılan ve dün yeni yaşını kutlayan Subaşı için düzenlenen doğum günü partisindeki detaylar yeni aşkı ele verdi. Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı, doğum gününde arkadaşının profilinde ortaya çıktı. İşte detaylar…

takvim.com.tr
03.07.2021 00:55 - Son Güncelleme: 03.07.2021 01:27
Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo’yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı o detay kafa karıştırdı

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi, son bir ayda sırasıyla; evlilik teklifi, bebek, dolandırıcılık ve ayrılık haberleriyle magazin gündemine geldi.

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Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo’yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı o detay kafa karıştırdı

İkilinin ayrılığıyla ilgili bin bir çeşit iddia ortaya atıldı. Ancak Şeyma Subaşı'nın doğum gününde yaşanan yeni gelişme tüm iddialı unutturacak cinsten. Gelin, Subaşı'nın olaylı doğum günündeki detayları incelemeden önce bugüne kadar yaşananlara bir göz atalım.

Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo’yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı o detay kafa karıştırdı

Yaşadığı aşkın her anını sosyal medya hesabında gözler önüne seren Şeyma Subaşı, ilk olarak bebek beklediğini açıkladıktan kısa bir süre sonra bebeğini kaybettiğini duyurup 'Meedo' diye seslendiği sevgilisiyle tüm fotoğraflarını hesabından silerek dikkat çekti.

Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo’yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı o detay kafa karıştırdı

Bu olaydan kısa bir süre önce evlilik teklifi alan ve yüzük fiyatının yanlış yazılmasından dolayı magazincilere sinirlenen Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğunun iddia edilmesi üzerine ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo’yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı o detay kafa karıştırdı

Şeyma Subaşı da bu iddianın ardından sadece "Ayrılık doğru, sebepleri bize kalsın" demekle yetindi. Ancak iddiaların ardı arkası kesilmedi.