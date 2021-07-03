Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo’yu çabuk unuttu! Yeni aşkı arkadaşının profilinde ortaya çıktı o detay kafa karıştırdı

İkilinin ayrılığıyla ilgili bin bir çeşit iddia ortaya atıldı. Ancak Şeyma Subaşı'nın doğum gününde yaşanan yeni gelişme tüm iddialı unutturacak cinsten. Gelin, Subaşı'nın olaylı doğum günündeki detayları incelemeden önce bugüne kadar yaşananlara bir göz atalım.