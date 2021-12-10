Vav TV İzle
Haberler Magazin Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma'ya yorum yağdı sosyal medya ikiye bölündü

Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma'ya yorum yağdı sosyal medya ikiye bölündü

Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü, bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma'ya yorum yağdı, sosyal medya ikiye bölündü. Son olarak kızı Melisa'nın kendisinde kalması gerektiğini söyleyerek Acun Ilıcalı ile ters düştüğü sinyalini veren Şeyma Subaşı ülkeye dönüş yaptı. İstanbul'a gelir gelmez imaj değiştiren Şeyma Subaşı'nın son hali sosyal medya gündeminde. Kimileri Şeyma'nın yeni halini beğenirken kimileri ise 'Eski hali daha güzel' yorumunda bulundu.

10.12.2021 10:26 - Son Güncelleme: 10.12.2021 10:32
Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma’ya yorum yağdı sosyal medya ikiye bölündü

Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma'ya yorum yağdı, sosyal medya ikiye bölündü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma’ya yorum yağdı sosyal medya ikiye bölündü

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle de sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Las Vegas tatilinin ardından ailesini görmek için İstanbul'a döndü.

Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma’ya yorum yağdı sosyal medya ikiye bölündü

İstanbul'a döner dönmez soluğu kuaförde alan Şeyma Subaşı imaj tazeledi. Düz saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı yeni halini de paylaştı. Şeyma Subaşı'nın bu hali takipçilerini ikiye böldü.

Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma’ya yorum yağdı sosyal medya ikiye bölündü

Subaşı'na bir kısım takipçisi beğeni yağdırırken bir kısım ise "Düz daha iyiydi" yorumlarında bulundu.

Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma’ya yorum yağdı sosyal medya ikiye bölündü

Son olarak kızı Melisa'nın kendisinde kalması gerektiğini söyleyerek Acun Ilıcalı ile ters düştüğü sinyalini veren Şeyma Subaşı son haliyle gündeme bomba gibi düştü.

SON DAKİKA