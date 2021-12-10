Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma'ya yorum yağdı sosyal medya ikiye bölündü
Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü, bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma'ya yorum yağdı, sosyal medya ikiye bölündü. Son olarak kızı Melisa'nın kendisinde kalması gerektiğini söyleyerek Acun Ilıcalı ile ters düştüğü sinyalini veren Şeyma Subaşı ülkeye dönüş yaptı. İstanbul'a gelir gelmez imaj değiştiren Şeyma Subaşı'nın son hali sosyal medya gündeminde. Kimileri Şeyma'nın yeni halini beğenirken kimileri ise 'Eski hali daha güzel' yorumunda bulundu.
10.12.2021 10:26
- Son Güncelleme: 10.12.2021 10:32
Şeyma Subaşı bir döndü pir döndü bambaşka biri oldu! İmaj değiştiren Şeyma'ya yorum yağdı, sosyal medya ikiye bölündü.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle de sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Las Vegas tatilinin ardından ailesini görmek için İstanbul'a döndü.
İstanbul'a döner dönmez soluğu kuaförde alan Şeyma Subaşı imaj tazeledi. Düz saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı yeni halini de paylaştı. Şeyma Subaşı'nın bu hali takipçilerini ikiye böldü.
Son olarak kızı Melisa'nın kendisinde kalması gerektiğini söyleyerek Acun Ilıcalı ile ters düştüğü sinyalini veren Şeyma Subaşı son haliyle gündeme bomba gibi düştü.