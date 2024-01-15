Şeyma Subaşı aşk bombasını patlattı! İşte yeni sevgilisi olduğu iddia edilen o isim! 53 yaşındaki Formula E CEO'su...

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı hakkında önceki gün flaş bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından Subaşı soluğu eski eşi Acun Ilıcalı'nın yanında, Dominik'te almıştı. Şimdi de Meksika'ya uçan Subaşı iddialara göre Formula E CEO ile yeni aşka yelken açtı.