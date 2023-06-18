Şeyma Subaşı 'artık gösteremiyorum' demişti... "Eşin Meedo buna kızmadı mı?" Dayanamadı yine yaptı yapacağını yorumlar peş peşe yağdı
Şeyma Subaşı 'artık gösteremiyorum' demişti... Dayanamadı yine yaptı yapacağını, yorumlar peş peşe yağdı. Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Bir ay önce evlendiği eşi Meedo'nun bikinili video ve fotoğraflarını paylaşmasından rahatsız olduğunu belirten Şeyma Subaşı'dan gelen yeni video kısa sürede gündem oldu. Subaşı'na, "Eşin Meedo buna kızmadı mı?" yorumları yapıldı.
18.06.2023 10:16 - Son Güncelleme: 18.06.2023 10:26
"EŞİN MEEDO BUNA KIZMADI MI?"
Şeyma Subaşı 'artık gösteremiyorum' demişti... Dayanamadı yine yaptı yapacağını, yorumlar peş peşe yağdı.