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Haberler Magazin Şeyma Subaşı 'artık gösteremiyorum' demişti... "Eşin Meedo buna kızmadı mı?" Dayanamadı yine yaptı yapacağını yorumlar peş peşe yağdı

Şeyma Subaşı 'artık gösteremiyorum' demişti... "Eşin Meedo buna kızmadı mı?" Dayanamadı yine yaptı yapacağını yorumlar peş peşe yağdı

Şeyma Subaşı 'artık gösteremiyorum' demişti... Dayanamadı yine yaptı yapacağını, yorumlar peş peşe yağdı. Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Bir ay önce evlendiği eşi Meedo'nun bikinili video ve fotoğraflarını paylaşmasından rahatsız olduğunu belirten Şeyma Subaşı'dan gelen yeni video kısa sürede gündem oldu. Subaşı'na, "Eşin Meedo buna kızmadı mı?" yorumları yapıldı.

18.06.2023 10:16 - Son Güncelleme: 18.06.2023 10:26
Şeyma Subaşı ’artık gösteremiyorum’ demişti... Eşin Meedo buna kızmadı mı? Dayanamadı yine yaptı yapacağını yorumlar peş peşe yağdı

"EŞİN MEEDO BUNA KIZMADI MI?"

Şeyma Subaşı 'artık gösteremiyorum' demişti... Dayanamadı yine yaptı yapacağını, yorumlar peş peşe yağdı.

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Şeyma Subaşı ’artık gösteremiyorum’ demişti... Eşin Meedo buna kızmadı mı? Dayanamadı yine yaptı yapacağını yorumlar peş peşe yağdı

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturdu.

Şeyma Subaşı ’artık gösteremiyorum’ demişti... Eşin Meedo buna kızmadı mı? Dayanamadı yine yaptı yapacağını yorumlar peş peşe yağdı

Günlerce süren düğünle evlenen Subaşı ile Meedo balayı için önce Japonya'ya gitti.

Şeyma Subaşı ’artık gösteremiyorum’ demişti... Eşin Meedo buna kızmadı mı? Dayanamadı yine yaptı yapacağını yorumlar peş peşe yağdı

Ardından da Bali'nin yolunu tuttu.

Şeyma Subaşı ’artık gösteremiyorum’ demişti... Eşin Meedo buna kızmadı mı? Dayanamadı yine yaptı yapacağını yorumlar peş peşe yağdı

Japonya'da başlayan tatillerini Bali'de sürdüren çifte, arkadaşlarından sürpriz geldi.

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