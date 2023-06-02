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Haberler Magazin Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu 'rahatsız oluyor' videosu olay oldu: "Evlenince rahatsız olası mı gelmiş?"

Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu 'rahatsız oluyor' videosu olay oldu: "Evlenince rahatsız olası mı gelmiş?"

Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu 'Rahatsız oluyor' videosu olay oldu. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Bir ay önce evlendiği eşi Meedo'nun bikinili video ve fotoğraflarını paylaşmasından rahatsız olduğunu belirten Şeyma Subaşı'dan gelen yeni video kısa sürede gündem oldu. Subaşı'na, "Evlenince rahatsız olası mı gelmiş?" yorumları yapıldı.

02.06.2023 16:25 - Son Güncelleme: 02.06.2023 16:51
Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu ’Rahatsız oluyor’ videosu olay oldu: Evlenince rahatsız olası mı gelmiş?

"EVLENİNCE RAHATSIZ OLASI MI GELMİŞ?"

Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu 'rahatsız oluyor' videosu olay oldu.

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Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu ’Rahatsız oluyor’ videosu olay oldu: Evlenince rahatsız olası mı gelmiş?

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturdu.

Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu ’Rahatsız oluyor’ videosu olay oldu: Evlenince rahatsız olası mı gelmiş?

Günlerce süren düğünle evlenen Subaşı ile Meedo balayı için önce Japonya'ya gitti.

Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu ’Rahatsız oluyor’ videosu olay oldu: Evlenince rahatsız olası mı gelmiş?

Ardından da Bali'nin yolunu tuttu.

Şeyma Subaşı artık gösteremiyor! Eşi Meedo masaya yumruğunu koydu ’Rahatsız oluyor’ videosu olay oldu: Evlenince rahatsız olası mı gelmiş?

Japonya'da başlayan tatillerini Bali'de sürdüren çifte, arkadaşlarından sürpriz geldi.

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