Şeyma Subaşı annesiyle fotoğraf paylaştı! Kimse ayırt edemedi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Instagmra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı günlerini sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçiriyor. Yurtdışından döndükten sonra ise adresi belli, ailesi. Ailesi birlikte sık sık paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı annesini de paylaşınca olanlar oldu. Şeyma Subaşı'nın annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.