Şeyma Subaşı annesiyle fotoğraf paylaştı! Kimse ayırt edemedi
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın günleri bir yurtdışında sevgilisi Senia ile bir de İstanbul'da ailesi ile geçiyor. Ailesi ile birlikte sık sık paylaşım yapan Şeyma Subaşı annesiyle fotoğraf paylaştı olanlar oldu. Şeyma Subaşı'nın annesini herkes kız kardeşi sandı. İşte başta Şeyma Subaşı olmak üzere ünlülerin anneleri.
14.03.2019 12:56
- Son Güncelleme: 14.03.2019 13:00
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Instagmra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı günlerini sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçiriyor. Yurtdışından döndükten sonra ise adresi belli, ailesi. Ailesi birlikte sık sık paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı annesini de paylaşınca olanlar oldu. Şeyma Subaşı'nın annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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