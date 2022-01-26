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Haberler Magazin Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın güzel Mari’si sırılsıklam aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna!

Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın güzel Mari’si sırılsıklam aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna!

Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'da Mari karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Korkmaz'ın özellikle eşi merak edilerek "Şeyma Kormaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

26.01.2022 20:19 - Son Güncelleme: 26.01.2022 20:19
Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın güzel Mari’si sırılsıklam aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna!

Şeyma Korkmaz, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Mari karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın güzel Mari’si sırılsıklam aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna!

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Korkmaz'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın güzel Mari’si sırılsıklam aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna!

Korkmaz'ın özellikle eşi merak edilerek "Şeyma Kormaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın güzel Mari’si sırılsıklam aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna!

Korkmaz'ın Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman’ın güzel Mari’si sırılsıklam aşık hem de Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuna!

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