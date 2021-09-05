Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı gören şaştı kaldı! Eski eşi gibi o da çok ünlü bir isim üstelik 12 yıldır aşk yaşıyorlar...
Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı, gören şaştı kaldı! Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Şevval Sam sevgilisi ile gündeme geldi. Sam'ın 12 yıldır gözden uzak yaşadığı ilişkisi gün yüzüne çıktı. 1993 - 1999 yılları arasında Futbolcu Metin Tekin ile evli kalan Şevval Sam'ın sevgilisi yine ünlü bir isim. İşte 47 yaşındaki bir çocuk annesi Şevval Sam'ın sevgilisi...
05.09.2021 14:40
- Son Güncelleme: 05.09.2021 14:41
ŞEVVAL'İN SEVGİLİSİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!
Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı gören şaştı kaldı! Eski eşi gibi o da çok ünlü bir isim üstelik 12 yıldır aşk yaşıyorlar...
1993-1999 yılları arasında Metin Tekin ile evli olan ve bu evlilikten Tarık Emir Tekin adında bir erkek evlat dünyaya getiren Şevval Sam'ın sevgilisi de ünlü bir isim.