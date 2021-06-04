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Şevval Sam’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Şevval Sam'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş… Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Şevval Sam, rol aldığı Yasak Elma dizisinin sezon final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Rol arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan ve ardından İstanbul'a dönen Şevval Sam, tatil boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmişti. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Sam'ın özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının özellikle eski eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Şevval Sam'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Şarkıcının eski eşini duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın ünlü şarkıcı Şevval Sam'ın eski eşi kimmiş…

04.06.2021 22:27 - Son Güncelleme: 04.06.2021 23:21
Şevval Sam’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Şevval Sam'ın bir televizyon programına konuk olmasının ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sam'ın ünlü futbolcu ile bir dönem evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı.

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Şevval Sam’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

İşte başta Şevval Sam olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Şevval Sam’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

ESRA BİLGİÇ

Şevval Sam’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

Şevval Sam’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE