Şevval Sam’ı eski eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Şevval Sam'ı eski eşi bakın kim çıktı! Şevval Sam, sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü şarkıcının özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Şam'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 48 yaşındaki Şevval Sam hakkında araştırma yapanlar, en çok "Şevval Sam'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Şevval Sam'ın kendisi gibi ünlü olan eski eşi...
19.02.2022 22:20 - Son Güncelleme: 19.02.2022 22:32
Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündeme gelen Şevval Sam'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Sam'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Sam hakkında araştırma yapanlar, en çok "Şevval Sam'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.