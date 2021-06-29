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Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı

Eski sevgilisi Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda sandalyesiyle birlikte denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı. Aral'a, "Şevval Şahin'e 100 metre yaklaşmama" cezası verildi. Şevval Şahin, Marcus'la aşk yaşarken lüks hayatıyla dikkat çekiyordu. Marcus, Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra, "Ne oldu, denize mi düştün?" diyerek dalga geçmişti.

29.06.2021 06:56 - Son Güncelleme: 29.06.2021 06:56
Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde, Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da lüks bir restoranda buluşmuştu.

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Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı

Daha sonra mekana Şahin'in 2 yıllık eski aşkı Yiğit Marcus Aral gelmişti.

Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı

Aral, Kamışlı ile önce selfie yapıp sonra da oturduğu sandalyeyle birlikte onu denize atmıştı.

Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı

Genç işadamını Boğaz'ın serin sularından garsonlar kurtarmıştı.

Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı

Magazin tarihine geçen bu olaydan sonra eski aşıklar dün, Anadolu Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı.