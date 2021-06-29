Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı
Eski sevgilisi Şevval Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'yı restoranda sandalyesiyle birlikte denize atan Marcus Aral, hakim karşısına çıktı. Aral'a, "Şevval Şahin'e 100 metre yaklaşmama" cezası verildi. Şevval Şahin, Marcus'la aşk yaşarken lüks hayatıyla dikkat çekiyordu. Marcus, Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra, "Ne oldu, denize mi düştün?" diyerek dalga geçmişti.
29.06.2021 06:56
- Son Güncelleme: 29.06.2021 06:56