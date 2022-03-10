Şevval Şahin'in yatak odası paylaşımı dikkat çekti! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu
Şevval Şahin'den yatak odası paylaşımı! Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şahin, yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan pozlar, büyük ilgi gördü. İşte Şevval Şahin'in o pozları...
10.03.2022 21:00 - Son Güncelleme: 10.03.2022 21:00
Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü model Şevval Şahin, bu kez Instagram hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan model Şevval Şahin, yatak odasından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.