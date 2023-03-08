Şevval Şahin'in üstsüz Kadınlar Günü paylaşımı sosyal medyanın gündeminde "Allah bildiği gibi yapsın" Olay kadın Şevval...

'KENDİMİ BİR YERE AİT HİSSETMİYORUM'

2018 Miss Turkey birincisi, "Buranın enerjisi olabilir, bazen üstümde olan ilgiden daralabiliyorumdur. Ailemin hayatının bir kısmı bu ülkede, bir kısmı yurt dışında. Kendimi onlar gibi bir yere ait hissetmiyorum. Burada yaşamaya başladıktan sonra İstanbul'a da Türkiye'ye de aşık oldum ama bir tek yere ait olmak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.