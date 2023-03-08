Şevval Şahin'in üstsüz Kadınlar Günü paylaşımı sosyal medyanın gündeminde "Allah bildiği gibi yapsın" Olay kadın Şevval...
Çalkantılı özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye'de fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" açıklamasıyla tefe konmuştu. Verdiği cesur pozlarla olay yaratan Şevval Şahin o pozlara bir yenisini daha ekledi. Kadınlar Günü için paylaşım yapan Şahin'in üstsüz pozları tepki çekti. İşte detaylar...
Koronavirüs salgını döneminde Yiğit Marcus Aral ile hem düzenlediği hem de katılım sağladığı partiler nedeniyle büyük infial yaratan Şevval Şahin, son olarak ayrılık döneminde yaşadıklarıyla gündeme gelmişti.
Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen 2018 Türkiye güzeli model Şevval Şahin, depremden önce çekimlerin yapıldığı düşünülen bir programda "Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum. Türkiye'de fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor " deyince tepki çekmişti.
'KENDİMİ BİR YERE AİT HİSSETMİYORUM'
2018 Miss Turkey birincisi, "Buranın enerjisi olabilir, bazen üstümde olan ilgiden daralabiliyorumdur. Ailemin hayatının bir kısmı bu ülkede, bir kısmı yurt dışında. Kendimi onlar gibi bir yere ait hissetmiyorum. Burada yaşamaya başladıktan sonra İstanbul'a da Türkiye'ye de aşık oldum ama bir tek yere ait olmak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.
Çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.