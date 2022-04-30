Şevval Şahin'in derin mi derin mor dekoltesiyle yakıp kül etti! Göğsünden kasığına kadar dekoltesi sonrası en çok merak edilen...
Şevval Şahin'den Ibiza ylaşımı! Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şahin, Ibiza tatilinde verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan pozlar, büyük ilgi gördü. İşte Şevval Şahin'in o pozları...
Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her yaptığıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Ünlü manken, son olarak yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Derin dekolteli elbisesiyle poz veren Şahin, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yılın yarısını seyahat ederek geçiren Şevval Şahin, uçak yolculuğundan yorulduğunu dile getirmişti. Bir aydır İstanbul'da kalan 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:
"ŞU AN SABİT KALMAK BANA FAYDALI"
Genç model, "Seyahat etmekten yoruldum, Paris'e bile gidemiyorum" şeklindeki mesajının yanlış anlaşıldığını savunup, "Demek istediğim; İstanbul'da olmaktan çok mutluyum, şu an zırt pırt uçmak insanı yoruyor. Şu an sabit kalmak bana faydalı. Öyle bir şey demedim. Sosyal medyadaki yorumları okumuyorum, eskiden okurdum" şeklinde konuşmuştu.