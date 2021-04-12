Şevval Şahin minisiyle burun deliklerinden sonra bacaklarıyla gündemde! Miss Turkey'in estetikli güzel Şevval Şahin...

Koronavirüs salgınına rağmen sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile verdiği partilerle tepki çeken Şevval Şahin sosyal medyada olay yaratmaya tüm hızıyla devam ediyor. 2018 yılında Miss Turkey seçilen ancak estetik operasyon geçirdiğinin ortaya çıkmasının ardından tacı elinden alınan Şevval Şahin öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık karıştı. İşte detaylar.

12.04.2021 14:37 - Son Güncelleme: 12.04.2021 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





