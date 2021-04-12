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Şevval Şahin minisiyle burun deliklerinden sonra bacaklarıyla gündemde! Miss Turkey'in estetikli güzel Şevval Şahin...

Koronavirüs salgınına rağmen sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile verdiği partilerle tepki çeken Şevval Şahin sosyal medyada olay yaratmaya tüm hızıyla devam ediyor. 2018 yılında Miss Turkey seçilen ancak estetik operasyon geçirdiğinin ortaya çıkmasının ardından tacı elinden alınan Şevval Şahin öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık karıştı. İşte detaylar.

12.04.2021 14:37 - Son Güncelleme: 12.04.2021 14:37
Şevval Şahin minisiyle burun deliklerinden sonra bacaklarıyla gündemde! Miss Turkey'in estetikli güzel Şevval Şahin...

2018 yılında Türkiye güzeli seçilerek adını duyuran Şevval Şahin, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şevval Şahin minisiyle burun deliklerinden sonra bacaklarıyla gündemde! Miss Turkey'in estetikli güzel Şevval Şahin...

Eski Survivor yarışmacılarından olan Yiğit Marcus Aral ile bir süredir aşk yaşayan Şevval Şahin, pandemi döneminde yaptığı yurt dışı tatilleriyle sık sık magazin gündemine geliyor.

Şevval Şahin minisiyle burun deliklerinden sonra bacaklarıyla gündemde! Miss Turkey'in estetikli güzel Şevval Şahin...

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Şevval Şahin, önceki gece sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte bir davete katıldı.

Şevval Şahin minisiyle burun deliklerinden sonra bacaklarıyla gündemde! Miss Turkey'in estetikli güzel Şevval Şahin...

Payetli mini bir elbise giymeyi tercih eden Şahin, çarpıcı karelerini, "Ruh halinizi parlatmaya devam edin" sözleriyle yayınladı.

Şevval Şahin minisiyle burun deliklerinden sonra bacaklarıyla gündemde! Miss Turkey'in estetikli güzel Şevval Şahin...

"BACAK BOYU KADAR BOYUM VAR!"

22 yaşındaki ünlü model, paylaştığı son fotoğraflarla sosyal medyada tartışma konusu oldu. Takipçileri Şahin'in bacak boyuna ve zayıflığına takıldı.