Vav TV İzle
Haberler Magazin Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! İddialı paylaşımı gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! İddialı paylaşımı gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! Yılbaşını Kolombiya'da geçirdikten sonra yeniden ikinci adresi Amerika Miami'ye dönen Şevval Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü model, siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti ve jet-ski kullandığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Miss Turkey 2018 birincisinin o paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

28.01.2022 01:47 - Son Güncelleme: 28.01.2022 01:49
Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! İddialı paylaşımı gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! İddialı paylaşımı gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü modeli çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! İddialı paylaşımı gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçen Şahin, jet-ski kullandığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! İddialı paylaşımı gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! İddialı paylaşımı gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Formunu korumak için yediğine içtiğine dikkat ettiği gibi sporunu da hiç aksatmayan Şahin'in fit hali de dikkat çekti.

SON DAKİKA