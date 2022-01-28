Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! İddialı paylaşımı gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu
Şevval Şahin bikinisiyle jet-ski üzerinde şov yaptı! Yılbaşını Kolombiya'da geçirdikten sonra yeniden ikinci adresi Amerika Miami'ye dönen Şevval Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü model, siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti ve jet-ski kullandığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Miss Turkey 2018 birincisinin o paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...
28.01.2022 01:47
- Son Güncelleme: 28.01.2022 01:49
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.