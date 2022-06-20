Sevmek Zamanı’nın başına buyruk Leyla’sı Serenay Aktaş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Serenay Aktaş’ın memleketi...

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra, Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı. Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te (Merve) karakterini canlandırdı.