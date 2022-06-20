Sevmek Zamanı’nın başına buyruk Leyla’sı Serenay Aktaş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Serenay Aktaş’ın memleketi...
ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı bu akşam izleyici ile buluştu. Başrollerini Deniz Işın ile İlhan Şen'in paylaştığı dizide Leyla karakterini canlandıran Serenay Aktaş'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra Kanıt dizisinde oyunculuğa başlayan ve Muhteşem Yüzyıl, Yahşi Cazibe, Çılgın Dershane gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor'da da bir dönem yarışan oyuncu, hakkında en çok "Serenay Aktaş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Serenay Aktaş'ın memleketi...
ATV ekranlarının yeni dizisi Sevmek Zamanı, yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı. Sevmek Zamanı'nın ilk bölümünün yayınlanması üzerine de dizide Leyla karakterini canlandıran Serenay Aktaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SERENAY AKTAŞ KİMDİR?
Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra, Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı. Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te (Merve) karakterini canlandırdı.
Serenay Aktaş 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Serenay Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra adaya veda etmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Ardından Kaçak Gelinler'de Pınar karakterini oynadı. Survivor All Star'da Ünlüler takımında yarışmacı olarak yarıştı.
2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. 2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Melis Özkan karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra sırasıyla İlişki Durumu: Karışık, İlişki Durumu Evli dizilerinde yer aldı. Meryem dizisinde Burcu Komiser rolünü canlandırdı. 2021 yılında ise, Savaşçı adlı dizide başrol karakter olarak Teğmen Selcen Efe karakterini canlandırdı.
Oyunculuğuyla dikkat çeken Serenay Aktaş'ın özellikle memleketi merak edildi. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor'da da bir dönem yarışan oyuncu, hakkında en çok "Serenay Aktaş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.