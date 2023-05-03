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Haberler Magazin Şevki Sözen sosyal medyadan paylaştı gözyaşları sel oldu! ''Anacığım huzur içinde uyu'' Müge Anlı'nın sevdiği dostu doktor Şevki Sözen...

Şevki Sözen sosyal medyadan paylaştı gözyaşları sel oldu! ''Anacığım huzur içinde uyu'' Müge Anlı'nın sevdiği dostu doktor Şevki Sözen...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan doktor Şevki Sözen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. ATV'de hafta içi her gün yayınlanan programda faili meçhul olayları ve kayıpları işleyen Müge Anlı'nın sevdiği dostlarından olan Sözen annesi için, ''Annesizliğe hiç alışamadım. Annesi yanında olanlar, ona sıkıca sarılın bugün. Benim için de sarılın anneciğinize. Anacığım sen de huzur içinde uyu. Tüm analar gibi cennet olsun mekanın. '' sözlerini kullandı. İşte o paylaşım...

03.05.2023 13:17 - Son Güncelleme: 03.05.2023 13:24
Şevki Sözen sosyal medyadan paylaştı gözyaşları sel oldu! ’’Anacığım huzur içinde uyu’’ Müge Anlı’nın sevdiği dostu doktor Şevki Sözen...

''ANACIĞIM HUZUR İÇİNDE UYU''

Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen annesinin de yer aldığı gençlik fotoğrafını paylaştı takipçilerini duygulandırdı.

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Şevki Sözen sosyal medyadan paylaştı gözyaşları sel oldu! ’’Anacığım huzur içinde uyu’’ Müge Anlı’nın sevdiği dostu doktor Şevki Sözen...

14 yılı aşkın süredir atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında fali meçhul olaylar aydınlatılmaya devam ediyor.

Şevki Sözen sosyal medyadan paylaştı gözyaşları sel oldu! ’’Anacığım huzur içinde uyu’’ Müge Anlı’nın sevdiği dostu doktor Şevki Sözen...

Yıllardır Müge Anlı ile omuz omuza mücadele veren Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'in sosyal medya hesabındaki paylaşımı gündem oldu.

Şevki Sözen sosyal medyadan paylaştı gözyaşları sel oldu! ’’Anacığım huzur içinde uyu’’ Müge Anlı’nın sevdiği dostu doktor Şevki Sözen...

59 yaşında olan Şevki Sözen, Nur Sözen ile evli. Ayrıca taze dede, torunu oldu.

Şevki Sözen sosyal medyadan paylaştı gözyaşları sel oldu! ’’Anacığım huzur içinde uyu’’ Müge Anlı’nın sevdiği dostu doktor Şevki Sözen...

Sözen bir önceki gün İnstagram hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve şu notu düştü;

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