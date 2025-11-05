PODCAST CANLI YAYIN

Şevket Altuğ uzun zaman sonra cenazede ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali

"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi karakterlerle hafızalara kazınan Ahmet Gülhan için dün Beylerbeyi'ndeki Hamid-i Evvel Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ da son yolculuğunda yakın dostu ve meslektaşı Gülhan'ı yanız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Altuğ, "Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı" dedi. 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali de dikkat çekti.

Yeşilçam'ın efsane ismi Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra oyuncu Ahmet Gülhan'ın cenazesinde görüntülendi. 'Süper Baba'daki Fiko karakteriyle hafızalara kazınan Altuğ, Beylerbeyi'ndeki Hamid-i Evvel Camisi'nde düzenlenen törene katıldı.

85 yaşında hayatını kaybeden Gülhan için düzenlenen cenazede Altuğ, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu" ifadelerini kullandı.

'Tokatçı', 'Süt Kardeşler', 'Yedi Bela Hüsnü' ve 'Kapıcılar Kralı' gibi yapımlarla Türk sinemasında unutulmaz roller üstlenen 82 yaşındaki Altuğ'un son hali de dikkat çekti.

Cenazeye katılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun son halini yorum yağmuruna tuttu. Altuğ için "Çok özlemişiz büyük ustayı", "Çok değerli bir adam", "Yıllar geçtikçe değişmiş" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Şevket Altuğ'un son hali...

