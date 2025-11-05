Şevket Altuğ uzun zaman sonra cenazede ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali
"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi karakterlerle hafızalara kazınan Ahmet Gülhan için dün Beylerbeyi'ndeki Hamid-i Evvel Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Yeşilçam yıldızı Şevket Altuğ da son yolculuğunda yakın dostu ve meslektaşı Gülhan'ı yanız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Altuğ, "Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı" dedi. 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali de dikkat çekti.
