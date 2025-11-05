Şevket Altuğ uzun zaman sonra cenazede ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali

85 yaşında hayatını kaybeden Gülhan için düzenlenen cenazede Altuğ, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu" ifadelerini kullandı.