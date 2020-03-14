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Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…

Hazar Ergüçlü sevişme sahneleri sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' adlı dizinin yayınlanan 3. sezonunu henüz izleyemediğini söyleyen oyuncu, Taner Ölmez'le olan sevişme sahnelerini yorumladı. Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve makyajsız haliyle tam bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Medcezir dizisindeki halinden eser kalmayan Hazar Ergüçlü'yü görenler şok olmuştu.

14.03.2020 12:23 - Son Güncelleme: 14.03.2020 12:23
Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…
Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…

Hazar Ergüçlü sevişme sahneleri sonrası ilk kez konuştu. Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez ile çektiği sahnelerin ardından sosyal medyada eleştirilmişti. Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sık sık görüntülenen Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez ile sahnesinde dikkat çekmişti. Ergüçlü; "Taner Bey'le olan kamyonet sahneniz çok konuşuldu. (Sevişme sahneleri) Bu sahnelerin çekimi zor geçti mi? Sevgiliniz Onur Ünlü bu sahneleri izledi mi?" şeklindeki sorulara "Hayır. Zor geçmedi. İşimiz bu. Yok canım, Onur ne diyecek?" şeklinde yanıt verdi.

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Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…
Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…

Ergüçlü, geçtiğimiz aylarda makyajsız fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şok etmişti. Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy gibi genç ve başarılı oyuncularla yer aldığı Medcezir dizisindeki halinden eser kalmayan Hazar Ergüçlü'yü görenler şok olmuştu. İşte, ünlülerin makyajsız halleri...

Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…
Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…

Hadise makyajsız halini paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü. Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. 34 yaşındaki Hadise, kadınlar günü için yayınladığı paylaşımla takipçilerinin alaylı eleştirisine maruz kaldı. İddialı makyaj ve kıyafetleri ile dikkat çeken Hadise'nin makyajsız hali herkesi şoke etti.

Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…
Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…

Hadise'yi makyajsız gören takipçileri, "Dudağın uçuk mu oldu?, Kaşlar lens mi abla?" gibi yorumlarda bulundu. İşte Hadise'den Sibel Can'a, İrem Sak'tan Burcu Esmersoy'a ünlülerin makyajsız halleri...

Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…
Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…

SİBEL CAN

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