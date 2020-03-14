Sevişme sahnelerine açıklık getirdi! Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez sorusuna bakın ne yanıt verdi…

Hazar Ergüçlü sevişme sahneleri sonrası ilk kez konuştu. Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez ile çektiği sahnelerin ardından sosyal medyada eleştirilmişti. Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sık sık görüntülenen Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez ile sahnesinde dikkat çekmişti. Ergüçlü; "Taner Bey'le olan kamyonet sahneniz çok konuşuldu. (Sevişme sahneleri) Bu sahnelerin çekimi zor geçti mi? Sevgiliniz Onur Ünlü bu sahneleri izledi mi?" şeklindeki sorulara "Hayır. Zor geçmedi. İşimiz bu. Yok canım, Onur ne diyecek?" şeklinde yanıt verdi.