Sevim Emre nazar boncuklarıyla donattı fotoğrafa yorum yağdı... 46 senelik eşi Orhan Gencebay ile fotoğrafını paylaştı!

Türk arabesk müziğinin efsanevi ismi Orhan Gencebay, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiren bir sanatçıdır. 1978 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Sevim Emre ile hayatını birleştiren Gencebay, o günden bu yana eşiyle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. 1981 yılında oğulları Gökhan'ın doğumuyla aile saadetleri tamamlanan çift, 46 yıllık evlilikleriyle herkese örnek olmaya devam ediyor. Son olarak, ekranlardan uzak bir yaşam süren Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşım, takipçilerini geçmişe götürerek büyük ilgi uyandırdı. İşte usta sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin yıllara meydan okuyan aşk hikayesinin detayları...