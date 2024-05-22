Sevim Emre nazar boncuklarıyla donattı fotoğrafa yorum yağdı... 46 senelik eşi Orhan Gencebay ile fotoğrafını paylaştı!

Türk arabesk müziğinin efsanevi ismi Orhan Gencebay, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiren bir sanatçıdır. 1978 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Sevim Emre ile hayatını birleştiren Gencebay, o günden bu yana eşiyle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. 1981 yılında oğulları Gökhan'ın doğumuyla aile saadetleri tamamlanan çift, 46 yıllık evlilikleriyle herkese örnek olmaya devam ediyor. Son olarak, ekranlardan uzak bir yaşam süren Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşım, takipçilerini geçmişe götürerek büyük ilgi uyandırdı. İşte usta sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin yıllara meydan okuyan aşk hikayesinin detayları...
Usta sanatçı Orhan Gencebay bundan tam 46 sene önce 1974 yılında Sevim Emre ile nikah masasına oturdu.
Sevim Emre, ilk kez 1961 yılında sinema filminde rol aldı ve 1963 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen ünlü oyuncu, assolist olarak çeşitli mekanlarda şarkıcılık da yaptı.
1981 yılında çocukları Gökhan Gencebay'ı kucağına alan çift 46 senelik mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.