Sevgilisi Hakan Kurtaş ile soluğu hastanede alan Birce Akalay korkuttu! Hastane çıkışı açıkladı! İşte son sağlık durumu...

Siyah Beyaz Aşk, Evli ve Öfkeli, Kuş Uçuşu, Yer Gök Aşk gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Romantik pozlarıyla adlarından söz ettiren ünlü çift, önceki akşam bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Hakan Kurtaş ile evinde birlikteyken acilen hastaneye giden Akalay, sevenlerini korkuttu. Hastane çıkışı konuşan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşk yelken açmış ve romantik pozlarıyla sık sık gündem olmuştu.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.
Hakan Kurtaş ile evinde birlikteyken acilen hastaneye giden Akalay, sevenlerini korkuttu.