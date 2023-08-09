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Sevgilisi Ayk Karakulakyan'dan ayrılan Emine Ün'den sarı bikinisiyle imalı pozlar! 3,5 karatlık yüzükle evlilik teklifi almıştı

İlk evliliğini Emre Kınay ile yapan Emine Ün ikinci evliliğini Tolga Karakaş'la yaptı. 2021 yılında Karakaş'la yollarını ayıran Emine Ün, bir süredir Ayk Karakulakyan ile aşk yaşıyordu. Çiftin evlilik hazırlığında olduğu bilinirken sürpriz ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ani ayrılık sonrası Emine Ün soluğu tatilde aldı. Önceki gün sarı bikisiniyle paylaşımlar yapan Emine Ün, paylaşımında kullandığı şarkı ise epey imalıydı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 09:42 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 10:21
Sevgilisi Ayk Karakulakyan’dan ayrılan Emine Ün’den sarı bikinisiyle imalı pozlar! 3,5 karatlık yüzükle evlilik teklifi almıştı 1

Evlilik haberi beklenen Emine Ün-Ayk Kulakyan çiftinden gelen ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı.

Sevgilisi Ayk Karakulakyan’dan ayrılan Emine Ün’den sarı bikinisiyle imalı pozlar! 3,5 karatlık yüzükle evlilik teklifi almıştı 2

Bir dönem ekranların ve podyumların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Sevgilisi Ayk Karakulakyan’dan ayrılan Emine Ün’den sarı bikinisiyle imalı pozlar! 3,5 karatlık yüzükle evlilik teklifi almıştı 3

Emine Ün, Emre Kınay ile evliliği ve boşanma sürecinin ardından uzun bir süre magazin sayfalarında yer almamıştı.

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