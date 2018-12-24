Sevda Erginci'nin eski halini görenler şaştı kaldı (Ünlülerin estetiksiz halleri)
Son günlerin en popüler isimlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncu Sevda Erginci'nin eski halini görenler şoke oldu. Kısa sürede yıldızı parlayan Sevda Erginci'nin bir kaç yıl öncesine ait fotoğraflarını görenler 'Resmen evrim geçirmiş' yorumlarında bulundu. Sevda Erginci'nin bu hali akıllara estetik sorularını getirdi. İşte çok şaşıracağınız ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 15:09:52 Güncelleme: 15:30:14
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