Sevda Erginci'nin eski halini görenler şaştı kaldı (Ünlülerin estetiksiz halleri)

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Sevda Erginci'nin öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki tanımak neredeyse imkansız. Hal böyle olunca akıllara Sevda Erginci'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı soruları geldi. İşte sosyal medyada olay yaratan o fotoğraflar.