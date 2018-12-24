Sevda Erginci'nin eski halini görenler şaştı kaldı (Ünlülerin estetiksiz halleri)

Son günlerin en popüler isimlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncu Sevda Erginci'nin eski halini görenler şoke oldu. Kısa sürede yıldızı parlayan Sevda Erginci'nin bir kaç yıl öncesine ait fotoğraflarını görenler 'Resmen evrim geçirmiş' yorumlarında bulundu. Sevda Erginci'nin bu hali akıllara estetik sorularını getirdi. İşte çok şaşıracağınız ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 15:09:52 Güncelleme: 15:30:14
Sevda Erginci'nin eski halini görenler şaştı kaldı (Ünlülerin estetiksiz halleri)

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Sevda Erginci'nin öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki tanımak neredeyse imkansız. Hal böyle olunca akıllara Sevda Erginci'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı soruları geldi. İşte sosyal medyada olay yaratan o fotoğraflar.

Sevda Erginci'nin eski halini görenler şaştı kaldı (Ünlülerin estetiksiz halleri)

GÖRENLER TANIYAMADI

Şu sıralar yer aldığı proje ile yıldızı parlayan Sevda Erginci'nin eski halinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Sevda Erginci'nin eski halini görenler şaştı kaldı (Ünlülerin estetiksiz halleri)

Sevda Erginci'nin bu hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sevda Erginci'nin eski halini görenler şaştı kaldı (Ünlülerin estetiksiz halleri)

25 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

Sevda Erginci'nin eski halini görenler şaştı kaldı (Ünlülerin estetiksiz halleri)

Sevda Erginci'nin eski halini görenler 'resmen evrim geçirmiş' demekten kendini alamıyor.

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