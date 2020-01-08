Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisi annesini hastanelik etti: Bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun!

"HALKIMIZ SEVDİĞİNE İNANIRSA ARKA ÇIKAR"

İlişkisinden bahseden Sevda Demirel, "Tepki almaktan korkmuyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ne münasebet' Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, keza Bülent Hanım (Bülent Ersoy) 3 kez ve sende Sisiciğim 2 kez resmiyette gerekli prosedürleri tamamlamış ve kanuni olarak buna hak kazanmış ve daha niceleri on binler izdivaç yapma hakkına sahip bir ülke Türkiye'm. Ve Avrupa'dan bu konularda çok daha musammalı ve kucaklayıcıdır bizim toprağımızın vatandaşları. Eğer gerçekten sevdiğine inanır dejenere hareketlerde bulunulmazsanız halkımız yüreğinle arka çıkar."