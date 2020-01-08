Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisi annesini hastanelik etti: Bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun!
Neslihan Doğrusöz katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra cinsiyet değiştirmiş ve adını Doruk olarak değiştirmişti. Geçtiğimiz günlerde Sevda Demirel ile Doruk (Neslihan) Doğrusöz'ün sapkın bir ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmış ve ikilinin görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevda Demirel'in annesi, kızının ameliyatsız cinsiyet değiştirerek Neslihan olan adını Doruk olarak değiştiren DJ Doğrusöz ile aşk yaşadığını öğrenince hastanelik oldu. Sevda Demirel'in annesi kızı ve sevgilisi Doruk (Neslihan) Doğrusöz'ün ilişkisi hakkında bakın neler söyledi...
"İLİŞKİYİ ÖĞRENİNCE GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"
Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ve annesi, Seyhan Soylu'ya konuştu. Sevda Demirel'in annesi, haberleri okuyunca baygınlık geçirdiğini söyleyerek "Benim kızım duygu durum bozukluğu yaşıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım."
"HALKIMIZ SEVDİĞİNE İNANIRSA ARKA ÇIKAR"
İlişkisinden bahseden Sevda Demirel, "Tepki almaktan korkmuyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ne münasebet' Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, keza Bülent Hanım (Bülent Ersoy) 3 kez ve sende Sisiciğim 2 kez resmiyette gerekli prosedürleri tamamlamış ve kanuni olarak buna hak kazanmış ve daha niceleri on binler izdivaç yapma hakkına sahip bir ülke Türkiye'm. Ve Avrupa'dan bu konularda çok daha musammalı ve kucaklayıcıdır bizim toprağımızın vatandaşları. Eğer gerçekten sevdiğine inanır dejenere hareketlerde bulunulmazsanız halkımız yüreğinle arka çıkar."