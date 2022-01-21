Sevcan Orhan'ın aşktan ağzı kulaklarında sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Sevgilisi veya eşi kimdir merak ediliyordu meğer...
Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan günün en çok konuşulan isimlerinden biri. Bir dönem Hasan Saş ile aşk yaşayan ve çok konuşulan Sevcan Orhan, bir de evlilik yapmıştı. 39 yaşındaki sanatçı aşk orucunu uzun bir aradan sonra bozdu hem de çok ünlü bir isimle. Bakın Sevcan Orhan'ın çok merak edilen sevgilisi kim. İşte başta Sevcan Orhan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
21.01.2022 09:33
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:36
Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Orhan'ın bu evliliği çok kısa sürmüştü. Ünlü sanatçı, eski futbolcu Hasan Şaş ile yaşadığı aşkla da uzun süre gündemi meşgul etmişti.