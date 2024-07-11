Sette tanıştılar! Seray Sever’in 10 yaş küçük eşi bakın kim! “Pınar Altuğ’a güldüm başıma geldi” demişti! 2 kızının babası meğer...

Dünya Güzellerim Tatilde programında Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman ile bir araya gelen Seray Sever'in hayatı merak konusu oldu. Attığı her adımla adından söz ettiren iki çocuk annesi Sever'in özellikle eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. Sever'in 10 yaş küçük eşiyle bir dönem aynı yapımda yer aldığı ortaya çıkarken ünlü sunucunun Pınar Altuğ itirafı da bir kez daha gündeme geldi. Bakın Seray Sever'in ikizlerinin babası kimmiş...
Dünya Güzellerim Tatilde programında Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ile kamera karşısına geçen Seray Sever'in hayatı merak edildi.
51 yaşındaki ikiz annesi Seray Sever'in özellikle iki çocuğunun babası merak konusu oldu. Sever'in özellikle eşi merak edilip araştırılmaya başlandı.
Sever'in Manda Yuvası filminin setinde tanıştığı eşiyle 2018 yılında Bodrum'da evlendiği ortaya çıktı.