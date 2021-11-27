Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu’nun gözlerden sakındığı öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi
Güldür Güldür adlı eğlence programında Bilal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Buldu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle pandemi nedeniyle sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Onur Buldu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımları görenler ise Buldu çiftine beğeni yağdırdı. Ünlü oyuncunun eşi Duygu Koz ise güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Onur Buldu'nun güzeller güzeli eşi Duygu Koz...
27.11.2021 22:48
- Son Güncelleme: 27.11.2021 23:20
Güldür Güldür adlı eğlence programında Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu, oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü oyuncu bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Onur Buldu'nun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Buldu'nun özellikle pandemi nedeniyle sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Onur Buldu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımları görenler ise Buldu çiftine beğeni yağdırdı. Ünlü oyuncunun eşi Duygu Koz ise güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.