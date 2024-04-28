59 yaşındaki Sertab Erener'in son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Estetik sonrası o da Seda Sayan’a benzetildi

'Olsun', 'Vur Yüreğim', 'Kendime Yeni Bir Ben Lazım' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Sertab Erener, kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi. Yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumlayan ve klip çeken Erener, bu kez son haliyle gündeme geldi. 59 yaşındaki şarkıcının klibini izleyenler şoke oldu. Estetik operasyonu geçiren Erener'in son hali Seda Sayan'a benzetildi. İşte Sertab Erener'in ağızları açık bırakan son hali...