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59 yaşındaki Sertab Erener'in son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Estetik sonrası o da Seda Sayan’a benzetildi

'Olsun', 'Vur Yüreğim', 'Kendime Yeni Bir Ben Lazım' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Sertab Erener, kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi. Yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumlayan ve klip çeken Erener, bu kez son haliyle gündeme geldi. 59 yaşındaki şarkıcının klibini izleyenler şoke oldu. Estetik operasyonu geçiren Erener'in son hali Seda Sayan'a benzetildi. İşte Sertab Erener'in ağızları açık bırakan son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 14:46 Güncelleme 28 Nisan 2024, 14:50
59 yaşındaki Sertab Erener’in son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Estetik sonrası o da Seda Sayan’a benzetildi 1

60'ıncı yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcı Sertap Erener, magazin gündemine bomba gibi düştü.

59 yaşındaki Sertab Erener’in son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Estetik sonrası o da Seda Sayan’a benzetildi 2

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, bir süredir ekranlardan uzaktı.

59 yaşındaki Sertab Erener’in son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Estetik sonrası o da Seda Sayan’a benzetildi 3

Erener, uzun bir aradan sonra yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumladı. Erener şarkıya bir de klip çekerek paylaştı.

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