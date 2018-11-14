Serpil Örümcer'in hayat mücadelesi: Kızım ve ben sokakta kaldık! Serpil Örümcer kimdir?

Serpil Örümcer canlı yayında yaşadığı zorlukları anlattı. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Serpil Örümcer, eski fotoğrafları görünce duygulandığını söyleyerek o yaşlarının kıymetini bilmediği için pişman olduğunu dile getirdi. Yeşilçam'ın efsane ismi Serpil Örümcer şimdilerde ise hayatta kalmak için pazarcılık yaptığını söyledi. Peki, Serpil Örümcer kimdir? İşte Serpil Örümcer'in ibret alınacak hayat hikayesi...

14 Kasım 2018 Çarşamba, 14:40:02 Güncelleme: 16:08:57
Serpil Örümcerin hayat mücadelesi! Serpil Örümcer: Kızım ve ben sokakta kaldık

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Serpil Örümcer, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Uzun süre işsiz kalan ve bir süredir pazarcılık yapan Örümcer, yaşadığı zorlukları canlı yayında anlattı.

Serpil Örümcerin hayat mücadelesi! Serpil Örümcer: Kızım ve ben sokakta kaldık

SERPİL ÖRÜMCER'İN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI İKİNCİ EVLİLİĞİ

İkinci evliliğinden sonra büyük sıkıntılar çektiğini belirten Örümcer, 'Kızım ve iki torunumla sokaklarda yattık' dedi.

İşte bir döneme damgasını vuran Serpil Örümcer'in açıklamalarından satır başları…

Serpil Örümcerin hayat mücadelesi! Serpil Örümcer: Kızım ve ben sokakta kaldık

"Ben daha çok sahne sanatçısıydım, film de yaptım. O dönem çok para kazanılmıyordu. Biz bir renktik arada, asıl parayı solistler kazanıyordu. Ben böyle büyük paralar görmedim. Çok çalıştım ama kazanamadım.

Serpil Örümcerin hayat mücadelesi! Serpil Örümcer: Kızım ve ben sokakta kaldık

İki, üç dairem oldu maalesef yanlış bir evlilik yaptım. Eşimle beraber Marmaris'e gittik. Restoran, bar açtık battık. Bütün kazancımı rahmetli eşimle kaybettik. Ha çıktık, çıkacağım derken elimde hiçbir şey kalmadı.

Serpil Örümcerin hayat mücadelesi! Serpil Örümcer: Kızım ve ben sokakta kaldık

Ben artık sahneye dönemem, gençler var. Ben oramı buramı yaptırıp sahneye de çıkamam. Ben sokaklarda kaldım. Küçük kızımla ben sokakta kaldık. Ne olduğunu anlamadım bile bir anda sokaktaydık. Bakmakla yükümlü olduğum bir kızım iki torunum var. Kızımın psikolojik rahatsızlığı var o da çalışamıyor.

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