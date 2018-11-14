Serpil Örümcer'in hayat mücadelesi: Kızım ve ben sokakta kaldık! Serpil Örümcer kimdir?
Serpil Örümcer canlı yayında yaşadığı zorlukları anlattı. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Serpil Örümcer, eski fotoğrafları görünce duygulandığını söyleyerek o yaşlarının kıymetini bilmediği için pişman olduğunu dile getirdi. Yeşilçam'ın efsane ismi Serpil Örümcer şimdilerde ise hayatta kalmak için pazarcılık yaptığını söyledi. Peki, Serpil Örümcer kimdir? İşte Serpil Örümcer'in ibret alınacak hayat hikayesi...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 14:40:02 Güncelleme: 16:08:57
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