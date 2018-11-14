Ben artık sahneye dönemem, gençler var. Ben oramı buramı yaptırıp sahneye de çıkamam. Ben sokaklarda kaldım. Küçük kızımla ben sokakta kaldık. Ne olduğunu anlamadım bile bir anda sokaktaydık. Bakmakla yükümlü olduğum bir kızım iki torunum var. Kızımın psikolojik rahatsızlığı var o da çalışamıyor.