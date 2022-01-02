Serkay Tütüncü yarı çıplak karesiyle herkesi şoke etti! Yatakta çekilen olay görüntü sosyal medyanın diline düştü hemen sildi ama...

Geçtiğimiz haftalarda bir partide eski rol arkadaşı Burcu Özberk ile öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü yeni yılda bomba bir hareketle konuşuluyor. Son olarak Masumiyet'te İlker karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü Instagram hesabının story kısmında iç çamaşırıyla yarı çıplak pozunu paylaşınca olay oldu.