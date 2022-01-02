Serkay Tütüncü yarı çıplak karesiyle herkesi şoke etti! Yatakta çekilen olay görüntü sosyal medyanın diline düştü hemen sildi ama...
Serkay Tütüncü yarı çıplak karesiyle herkesi şoke etti! Olay görüntü sosyal medyanın diline düştü, ünlü oyuncu ayna karşısında verdiği yatak pozunı hemen silse de fotoğraf kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. İşte son dönemde eski rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Serkay Tütüncü'nün Instagram paylaşımı...
Serkay Tütüncü yarı çıplak karesiyle herkesi şoke etti! Yatakta çekilen olay görüntü sosyal medyanın diline düştü hemen sildi ama çabası nafile kaldı.
Geçtiğimiz haftalarda bir partide eski rol arkadaşı Burcu Özberk ile öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü yeni yılda bomba bir hareketle konuşuluyor. Son olarak Masumiyet'te İlker karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü Instagram hesabının story kısmında iç çamaşırıyla yarı çıplak pozunu paylaşınca olay oldu.
Serkay Tütüncü yatakta yarı çıplak uzanıp aynadan çektiği pozu kısa sürede sildi. Sosyal medyada ise bu konuyla konuşulmaktan kurtulamadı.
SERKAY TÜTÜNCÜ KAÇ YAŞINDA?
7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire'de dünyaya gelen Serkay Tütüncü Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. Serkay Tütüncü, Survivor'ın 2016 sezonunda Gönüllüler ekibine dahil oldu. Survivor ardından oyunculuk kariyerine adım attı.