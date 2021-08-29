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Haberler Magazin Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu gerçek bambaşkaymış işte Serhat Kılıç’ın memleketi...

Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu gerçek bambaşkaymış işte Serhat Kılıç’ın memleketi...

Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a transfer olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen Serhat Kılıç'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son olarak Maraşlı dizisinde rol alan oyuncunun özellikle memleketi merek konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Serhat Kılıç aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Serhat Kılıç'ın memleketi...

29.08.2021 01:50 - Son Güncelleme: 29.08.2021 01:50
Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu gerçek bambaşkaymış işte Serhat Kılıç’ın memleketi...

OZAN AKBABA

Kars

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu gerçek bambaşkaymış işte Serhat Kılıç’ın memleketi...

OKTAY KAYNARCA

Malatya

Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu gerçek bambaşkaymış işte Serhat Kılıç’ın memleketi...

YUNUS EMRE YILDIRIMER

Siirt

Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu gerçek bambaşkaymış işte Serhat Kılıç’ın memleketi...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu gerçek bambaşkaymış işte Serhat Kılıç’ın memleketi...

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