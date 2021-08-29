Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı herkes başka sanıyordu gerçek bambaşkaymış işte Serhat Kılıç’ın memleketi...
Serhat Kılıç bakın aslen nereli çıktı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a transfer olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen Serhat Kılıç'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son olarak Maraşlı dizisinde rol alan oyuncunun özellikle memleketi merek konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Serhat Kılıç aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Serhat Kılıç'ın memleketi...
29.08.2021 01:50
- Son Güncelleme: 29.08.2021 01:50