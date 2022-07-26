Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile yasak aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırmıştı! Elon Musk'tan olay paylaşım: "Yıllardır seks..."
Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile yasak aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırmıştı... Elon Musk'tan olay paylaşım geldi. Dünyanın en zengini Elon Musk'ın, en zengin 9'uncu kişi Sergey Brin'in eşi ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, Tesla'nın kurucu ortağının karısıyla kısa bir ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra danışmanlarına geçtiğimiz aylarda 'Bay Elon Musk'ın şirketlerindeki kişisel yatırımlarını satma' talimatı verdi. Elon Musk, Twitter'dan paylaştığı bir tweet ile herkesi şaşkına çevirdi.
"YILLARDIR SEKS..."
Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile yasak aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırmıştı! Elon Musk'tan olay paylaşım geldi.
Tesla ve SpaceX gibi teknoloji şirketlerinin patronu Elon Musk'ın, Google'ın eş kurucusu Sergey Brin'in eşi Nicol Shanahan'la ilişki yaşadığı iddia edildi.
Teknoloji dünyasını sarsan iddia gündeme bomba gibi düştü. Wall Street Journal'ın haberine göre bazı kaynaklar, aralarından su sızmayan Elon Musk ile Sergey Brin'in arasındaki dostluğun sona erdiğini söyledi. Bunun sebebi olarak ise Musk'ın Brin'in eşi Nicole Shanahan ile ilişki yaşaması… Bu yılın başında boşanma kararı alan Brin ve Shanahan'ın arasını genç kadının Musk ile ilişki yaşadığını söyleyen bazı kaynaklar bu sebeple ikisinin arasının açıldığını kaydetti.
240 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk ile 95 milyar dolarlık serveti olan ve dünyanın en zengin 8'inci insanı olan Brin arasındaki yakın ilişki 2008'de başlamıştı. Brin, 2008'deki ekonomik krizde zorlanan ve Tesla'nın üretim sürecinde sıkıntı yaşayan Elon Musk'a 500 bin dolar vermişti. 2015 yılında ise Musk, Brin'e üst düzey bir Tesla araç hediye etmişti.