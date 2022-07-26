Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile yasak aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırmıştı! Elon Musk'tan olay paylaşım: "Yıllardır seks..."

Teknoloji dünyasını sarsan iddia gündeme bomba gibi düştü. Wall Street Journal'ın haberine göre bazı kaynaklar, aralarından su sızmayan Elon Musk ile Sergey Brin'in arasındaki dostluğun sona erdiğini söyledi. Bunun sebebi olarak ise Musk'ın Brin'in eşi Nicole Shanahan ile ilişki yaşaması… Bu yılın başında boşanma kararı alan Brin ve Shanahan'ın arasını genç kadının Musk ile ilişki yaşadığını söyleyen bazı kaynaklar bu sebeple ikisinin arasının açıldığını kaydetti.