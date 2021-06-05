Vav TV İzle

Sergen Yalçın'ın ve genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı keyfi! Yan yan aşk dolu poz

Sergen Yalçın hem işte hem de aşkta kazandı... 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'nın Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından sevinç gözyaşları döktüğü anlara ait bir karesini Sergen Yalçın'ın adıyla paylaşması üzerine ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkileri hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan çiftten Lisaveti Karibskaya, aşk haberlerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor.

05.06.2021 13:08 - Son Güncelleme: 05.06.2021 13:08
Sergen Yalçın'ın ve genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı keyfi! Yan yan aşk dolu poz

Sene boyunca oldukça yorulan futbol ailesi, stres atmak ve gelecek sezona daha zinde girmek için tatile çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergen Yalçın'ın ve genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı keyfi! Yan yan aşk dolu poz

Beşiktaş'ta çifte kupa kaldırmanın sevincini sürdüren Sergen Yalçın, aşk hayatında da aradığını buldu.

Sergen Yalçın'ın ve genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı keyfi! Yan yan aşk dolu poz

Usta isim, gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı.

Sergen Yalçın'ın ve genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı keyfi! Yan yan aşk dolu poz

Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gecesinde döktüğü sevinç gözyaşları ve paylaşımları aşkı açığa çıkardı.

Sergen Yalçın'ın ve genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı keyfi! Yan yan aşk dolu poz

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya 'Instagram' yasağı koyduğu da o gece ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.