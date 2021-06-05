Sergen Yalçın'ın ve genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın Alaçatı keyfi! Yan yan aşk dolu poz

Sergen Yalçın hem işte hem de aşkta kazandı... 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'nın Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından sevinç gözyaşları döktüğü anlara ait bir karesini Sergen Yalçın'ın adıyla paylaşması üzerine ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkileri hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan çiftten Lisaveti Karibskaya, aşk haberlerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor.

05.06.2021 13:08 - Son Güncelleme: 05.06.2021 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





