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Haberler Magazin Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya ayrılık acısını çabuk atlattı! Sütyenli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya ayrılık acısını çabuk atlattı! Sütyenli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, 9 ay önce Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya gayret eden çift, geçtiğimiz günlerde ise yollarını ayırmıştı. Aralarındaki 26 yaş farkla dikkat çeken ikiliden Lisaveti Karibskaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Siyah mini şortu ve iç çamaşırıyla objektif karşısına geçen genç model, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Karibskaya için "Ayrılık acısını çabuk atlatmış", "Sergen hocam görmesin" yorumları yapıldı. İşte Lisaveti Karibskaya'nın o paylaşımı...

30.08.2021 22:33 - Son Güncelleme: 30.08.2021 22:46
Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya ayrılık acısını çabuk atlattı! Sütyenli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, 9 ay önce Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya ayrılık acısını çabuk atlattı! Sütyenli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya gayret eden çift, geçtiğimiz günlerde ise yollarını ayırmıştı.

Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya ayrılık acısını çabuk atlattı! Sütyenli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Ayrılık haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Lisaveti Karibskaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya ayrılık acısını çabuk atlattı! Sütyenli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Ayrılık sonrası ülkesine dönen genç model, siyah mini şortu ve iç çamaşırıyla ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı.

Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya ayrılık acısını çabuk atlattı! Sütyenli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

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