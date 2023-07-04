Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkındaki aşk iddiası sonrası eski sevgiliden olay tepki! Rapçi Sefo 'kustu' Yaş farkı 23!
Son dönemde değişimi ve rapçi Sefo'yla yaşadığı ayrılıkla magazin manşetlerini süsleyen Melisa Döngel ile ünlü teknik adam Sergen Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı önceki gün. Döngel'in, Sefo ile olan ayrılığının üzerinden çok geçmeden,adı Sergen Yalçın'la anıldı ve ikilinin bayram tatili boyunca birlikte olduğu da gelen iddialar arasındaydı. Haberler sonrası, Döngel'in eski aşkı Sefo'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
04.07.2023 10:34 - Son Güncelleme: 04.07.2023 10:34
Sergen Yalçın ile Melisa Döngel'in adlarının aşk dedikodularına karışması sonrası, Döngel'in eski aşkı Sefo'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Bir süre önce rapçi Sefo'yla olan ilişkisini sonlandıran Melisa Döngel hakkında olay bir iddia geldi.
Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; Türkiye'nin tanınmış futbol adamlarından olan Sergen Yalçın geçtiğimiz hafta ortak arkadaşları sayesinde oyuncu Melisa Döngel ile tanıştı.