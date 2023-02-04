Serenay sere serpe! Vücudunu saran mini elbisesiyle Serenay Sarıkaya'ya kayıtsız kalmak çok zor "Kurban olayım bir şey paylaşma artık"
Son günlerde bir dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisi çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından oyuncularından kamera arkası fotoğraflar peş peşe paylaşılmış, Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara şarkı söylediği anlar çok konuşulmuştu. Sarıkaya bu kez bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Bu pozlara gören kayıtsız kalamadı. Onlardan biri de Sarıkaya'nın adının aşk dedikodularına karıştığı Burak Deniz'di.
04.02.2023 09:08 - Son Güncelleme: 04.02.2023 09:08