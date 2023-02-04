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Haberler Magazin Serenay sere serpe! Vücudunu saran mini elbisesiyle Serenay Sarıkaya'ya kayıtsız kalmak çok zor "Kurban olayım bir şey paylaşma artık"

Serenay sere serpe! Vücudunu saran mini elbisesiyle Serenay Sarıkaya'ya kayıtsız kalmak çok zor "Kurban olayım bir şey paylaşma artık"

Son günlerde bir dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisi çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından oyuncularından kamera arkası fotoğraflar peş peşe paylaşılmış, Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara şarkı söylediği anlar çok konuşulmuştu. Sarıkaya bu kez bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Bu pozlara gören kayıtsız kalamadı. Onlardan biri de Sarıkaya'nın adının aşk dedikodularına karıştığı Burak Deniz'di.

04.02.2023 09:08 - Son Güncelleme: 04.02.2023 09:08
Serenay sere serpe! Vücudunu saran mini elbisesiyle Serenay Sarıkaya’ya kayıtsız kalmak çok zor Kurban olayım bir şey paylaşma artık

Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'le başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve yakında yayınlanacak olan Aile dizisindeki Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Serenay sere serpe! Vücudunu saran mini elbisesiyle Serenay Sarıkaya’ya kayıtsız kalmak çok zor Kurban olayım bir şey paylaşma artık

Sarıkaya'nın ağzına sigara şarkı söylediği anlar çok konuşulurken bu kez telefon arkası yazısı olay yaratmıştı.

Serenay sere serpe! Vücudunu saran mini elbisesiyle Serenay Sarıkaya’ya kayıtsız kalmak çok zor Kurban olayım bir şey paylaşma artık

Yoğun bir iş temposu bulunan güzel oyuncu, Instagram hesabından kendisine makyaj yapıldığı anda çektiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Serenay sere serpe! Vücudunu saran mini elbisesiyle Serenay Sarıkaya’ya kayıtsız kalmak çok zor Kurban olayım bir şey paylaşma artık

Oyuncunun telefon kılıfında "Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik" yazısı görülmüştü.

Serenay sere serpe! Vücudunu saran mini elbisesiyle Serenay Sarıkaya’ya kayıtsız kalmak çok zor Kurban olayım bir şey paylaşma artık

Sarıkaya'nın telefon arkasındaki yazısı ise kısa sürede sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmıştı.

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