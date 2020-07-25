Serenay Sarıkaya'nın yüzü Cem Yılmaz ayrılığı sonrası gülüyor! Leoparlı bikinisinden sonra Serenay...
Bir süredir kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz'dan ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, yeni yaşına da Cem Yılmaz olmadan girmişti. Ayrılık iddiaları giderek güçlenirken Serenay Sarıkaya'dan Instagram paylaşımları bir bir gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'leoparlı' paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya bu kez makyajsız fotoğrafını Instagram'ının hikaye bölümünden paylaştı, ortalık sallandı. Serenay Sarıkaya'nın bu hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin en doğal, makyajsız halleri.
25.07.2020 14:03
- Son Güncelleme: 25.07.2020 14:03
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