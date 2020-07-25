Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya'nın yüzü Cem Yılmaz ayrılığı sonrası gülüyor! Leoparlı bikinisinden sonra Serenay...

Serenay Sarıkaya'nın yüzü Cem Yılmaz ayrılığı sonrası gülüyor! Leoparlı bikinisinden sonra Serenay...

Bir süredir kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz'dan ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, yeni yaşına da Cem Yılmaz olmadan girmişti. Ayrılık iddiaları giderek güçlenirken Serenay Sarıkaya'dan Instagram paylaşımları bir bir gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'leoparlı' paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya bu kez makyajsız fotoğrafını Instagram'ının hikaye bölümünden paylaştı, ortalık sallandı. Serenay Sarıkaya'nın bu hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin en doğal, makyajsız halleri.

25.07.2020 14:03 - Son Güncelleme: 25.07.2020 14:03
Serenay Sarıkaya'nın yüzü Cem Yılmaz ayrılığı sonrası gülüyor! Leoparlı bikinisinden sonra Serenay...

Bir süredir sevgilisi Cem Yılmaz'dan ayrıldığı iddiaları magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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Serenay Sarıkaya'nın yüzü Cem Yılmaz ayrılığı sonrası gülüyor! Leoparlı bikinisinden sonra Serenay...

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bol leoparlı fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya bu kez makyajsız halini paylaşmayı tercih etti. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.

Serenay Sarıkaya'nın yüzü Cem Yılmaz ayrılığı sonrası gülüyor! Leoparlı bikinisinden sonra Serenay...

HADİSE

Serenay Sarıkaya'nın yüzü Cem Yılmaz ayrılığı sonrası gülüyor! Leoparlı bikinisinden sonra Serenay...
Serenay Sarıkaya'nın yüzü Cem Yılmaz ayrılığı sonrası gülüyor! Leoparlı bikinisinden sonra Serenay...
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