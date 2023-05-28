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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın seçim kombini yine olay! Derin yırtmaçlı etek gitti mini tayt geldi sosyal medya yıkıldı: "Spora giderken yolunu şaşırmış"

Serenay Sarıkaya'nın seçim kombini yine olay! Derin yırtmaçlı etek gitti mini tayt geldi sosyal medya yıkıldı: "Spora giderken yolunu şaşırmış"

Serenay Sarıkaya'nın seçim kombini yine olay! Derin yırtmaçlı etek gitti mini tayt geldi sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın kombinine, "Spora giderken yolunu şaşırmış" yorumları yapıldı. Serenay Sarıkaya'nın sandık tarzını gören dönüp bir daha baktı. Serenay Sarıkaya da pek çok ünlü isim gibi 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanırken giydiği eteği ile gündeme gelen Serenay Sarıkaya bu kez mini taytıyla dikkat çekti.

28.05.2023 13:34 - Son Güncelleme: 28.05.2023 13:42
Serenay Sarıkaya’nın seçim kombini yine olay! Derin yırtmaçlı etek gitti mini tayt geldi sosyal medya yıkıldı: Spora giderken yolunu şaşırmış

"SPORA GİDERKEN YOLUNU ŞAŞIRMIŞ"

Serenay Sarıkaya'nın seçim kombini yine olay! Derin yırtmaçlı etek gitti mini tayt geldi sosyal medya yıkıldı, "Spora giderken yolunu şaşırmış" yorumları yapıldı.

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Serenay Sarıkaya’nın seçim kombini yine olay! Derin yırtmaçlı etek gitti mini tayt geldi sosyal medya yıkıldı: Spora giderken yolunu şaşırmış

Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta kullandı. 1059 nolu sandıkta oyunu kullanan Sarıkaya "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.

Serenay Sarıkaya’nın seçim kombini yine olay! Derin yırtmaçlı etek gitti mini tayt geldi sosyal medya yıkıldı: Spora giderken yolunu şaşırmış

Serenay Sarıkaya'nın seçim kombini sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Serenay Sarıkaya’nın seçim kombini yine olay! Derin yırtmaçlı etek gitti mini tayt geldi sosyal medya yıkıldı: Spora giderken yolunu şaşırmış

Sarıkaya, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için tercih ettiği kıyafetiyle de gündem olmuştu.

Serenay Sarıkaya’nın seçim kombini yine olay! Derin yırtmaçlı etek gitti mini tayt geldi sosyal medya yıkıldı: Spora giderken yolunu şaşırmış

Elbisesi, botu ve çantasıyla dikkat çeken oyuncunun seçim kombininin fiyatı günlerce konuşulmuştu.

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