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Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu paylaşımı fena ti'ye alındı! 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş'

Serenay Sarıkaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla fena ti'ye alındı. Geçtiğimiz pazar günü evinin önünde görüntülenen Cem Yılmaz, muhabirlere verdiği tepkiyle gündeme gelirken, Serenay Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi. Sarıkaya, mini şortuyla verdiği pozu, 'Anlat anlat heyecanlı oluyor; hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben." notuyla paylaştı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf fena ti'ye alındı. Nedeni ise Serenay Sarıkaya'nın ayakları... Bacak boyu ve ayağının büyüklüğüne dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına photoshop uyguladığını iddia etti. Yeni paylaşımıyla sosyal medyada ti'ye alınan Serenay Sarıkaya'nın boyu merak konusu oldu.

08.09.2020 18:11 - Son Güncelleme: 08.09.2020 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





