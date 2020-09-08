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Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu paylaşımı fena ti'ye alındı! 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş'

Serenay Sarıkaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla fena ti'ye alındı. Geçtiğimiz pazar günü evinin önünde görüntülenen Cem Yılmaz, muhabirlere verdiği tepkiyle gündeme gelirken, Serenay Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi. Sarıkaya, mini şortuyla verdiği pozu, 'Anlat anlat heyecanlı oluyor; hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben." notuyla paylaştı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf fena ti'ye alındı. Nedeni ise Serenay Sarıkaya'nın ayakları... Bacak boyu ve ayağının büyüklüğüne dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına photoshop uyguladığını iddia etti. Yeni paylaşımıyla sosyal medyada ti'ye alınan Serenay Sarıkaya'nın boyu merak konusu oldu.

08.09.2020 18:11 - Son Güncelleme: 08.09.2020 18:40
Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu paylaşımı fena ti'ye alındı! 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş'

Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğraflarına photoshop uyguladığı iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncuya sosyal medyada, 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş', 'Ayak ayak değil kürek' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu paylaşımı fena ti'ye alındı! 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş'

İşte Serenay'ın Instagram paylaşımı...

Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu paylaşımı fena ti'ye alındı! 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş'

Kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz ile magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...

Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu paylaşımı fena ti'ye alındı! 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş'

ZEYNEP SEVER DEMİREL -1,78 CM

Serenay Sarıkaya'nın mini şortlu paylaşımı fena ti'ye alındı! 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş'

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

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