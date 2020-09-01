Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Üzerindeki en ucuz şey 3.250 TL'lik mayosu...
29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle tekne tatilinde görüntülenmiş ve aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Son olarak Instagram'dan su altında çekildiği fotoğraflarını paylaşan Sarıkaya, bu kez de kumsalda gülücük saçarken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı. Genç oyuncunun üzerinde en ucuz olan şey 3.250 TL'lik mayosu...
01.09.2020 13:56
- Son Güncelleme: 01.09.2020 14:24
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