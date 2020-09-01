Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Üzerindeki en ucuz şey 3.250 TL'lik mayosu...

Sarıkaya'nın paylaşımına ilk yorum yapan kişi annesi Ümran Seyhan olurken, Demet Akalın'ın da yazısı dikkatlerden kaçmadı.Güzel oyuncunun paylaşımlarını yakından takip eden ve yorumsuz bırakmayan Akalın, yeni gelen fotoğraflara, "O yazdıkların bir tek sana yakışıyor ama" yazdı.