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Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Üzerindeki en ucuz şey 3.250 TL'lik mayosu...

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle tekne tatilinde görüntülenmiş ve aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Son olarak Instagram'dan su altında çekildiği fotoğraflarını paylaşan Sarıkaya, bu kez de kumsalda gülücük saçarken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı. Genç oyuncunun üzerinde en ucuz olan şey 3.250 TL'lik mayosu...

01.09.2020 13:56 - Son Güncelleme: 01.09.2020 14:24
Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Üzerindeki en ucuz şey 3.250 TL'lik mayosu...

Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz ile tekne tatilinde görüntülenen Sarıkaya, tatil paylaşımları yapmaya doyamıyor.

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Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Üzerindeki en ucuz şey 3.250 TL'lik mayosu...

Son olarak Instagram'dan su altında çekildiği fotoğraflarını paylaşan Sarıkaya, bu kez de kumsalda gülücük saçarken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Üzerindeki en ucuz şey 3.250 TL'lik mayosu...

En doğal hali ile göründüğü karelerini Instagram hesabından görücüye çıkaran Sarıkaya, dakikalar içerisinde binlerce beğeni alan karelerini: "Gülerken gözleri, dudakları kaybolan, çocuksulaşan, suratı halden hallere girenler burada mı?" notuyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Üzerindeki en ucuz şey 3.250 TL'lik mayosu...

Sarıkaya'nın paylaşımına ilk yorum yapan kişi annesi Ümran Seyhan olurken, Demet Akalın'ın da yazısı dikkatlerden kaçmadı.Güzel oyuncunun paylaşımlarını yakından takip eden ve yorumsuz bırakmayan Akalın, yeni gelen fotoğraflara, "O yazdıkların bir tek sana yakışıyor ama" yazdı.

Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Üzerindeki en ucuz şey 3.250 TL'lik mayosu...

Sevgilisi ile tatile devam eden Serenay Sarıkaya'nın sıfır makyaj mayolu haliyle gülücük saçtığı anlardan sonra ünlülerin doğal halleri merak edildi.

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