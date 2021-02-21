Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarına Demet Akalın'dan sosyal medyayı karıştıran yorum! "Fotoğrafları çeken kişi..."
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı kırmızı mayolu pozlarına gelen yorumlar arasında ünlü şarkıcı Demet Akalın dikkat çeken isimlerden oldu. Rol aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenmesiyle soluğu Maldivler'de alan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak kırmızı mayolu fotoğraflar paylaşan genç oyuncuya Akalın'ın yaptığı yorumla sosyal medya çalkalandı. Fotoğrafları beğenmeyen Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'ya fotoğrafları çeken kişiyi sorunca sosyal medya birbirine girdi. İşte Demet Akalın'ın da kayıtsız kalamadığı Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozları...
Şubat ayında denizin ve güneşin keyfini çıkaran Serenay Sarıkaya plaj fotoğrafları ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Son olarak kırmızı mayosu ile poz veren Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına beğeni yağarken Demet Akalın'dan gelen yorum, genç oyuncunun sevenleri tarafından tepkiyle karşılandı.