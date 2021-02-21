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Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarına Demet Akalın'dan sosyal medyayı karıştıran yorum! "Fotoğrafları çeken kişi..."

Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı kırmızı mayolu pozlarına gelen yorumlar arasında ünlü şarkıcı Demet Akalın dikkat çeken isimlerden oldu. Rol aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenmesiyle soluğu Maldivler'de alan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak kırmızı mayolu fotoğraflar paylaşan genç oyuncuya Akalın'ın yaptığı yorumla sosyal medya çalkalandı. Fotoğrafları beğenmeyen Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'ya fotoğrafları çeken kişiyi sorunca sosyal medya birbirine girdi. İşte Demet Akalın'ın da kayıtsız kalamadığı Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozları...

21.02.2021 17:06 - Son Güncelleme: 21.02.2021 17:33
Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarına Demet Akalın'dan sosyal medyayı karıştıran yorum! Fotoğrafları çeken kişi...

SOSYAL MEDYA KARIŞTI!

Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarına Demet Akalın'dan sosyal medyayı karıştıran bir yorum geldi. Kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk defterini kapatan Serenay Sarıkaya, tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

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Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarına Demet Akalın'dan sosyal medyayı karıştıran yorum! Fotoğrafları çeken kişi...

Şubat ayında denizin ve güneşin keyfini çıkaran Serenay Sarıkaya plaj fotoğrafları ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Son olarak kırmızı mayosu ile poz veren Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına beğeni yağarken Demet Akalın'dan gelen yorum, genç oyuncunun sevenleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarına Demet Akalın'dan sosyal medyayı karıştıran yorum! Fotoğrafları çeken kişi...

Demet Akalın Serenay Sarıkaya'nın hayranlarının övgüler yağdırdığı fotoğrafları beğenmeyerek "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby" yorumunda bulundu.

Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarına Demet Akalın'dan sosyal medyayı karıştıran yorum! Fotoğrafları çeken kişi...

"ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM"

Tatilde sık sık paylaşım yapan Serenay Sarıkaya dün de "Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla siyah mayolu pozunu paylaşmıştı. Oyuncunun paylaşımı 443 binden fazla beğeni almıştı.

Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarına Demet Akalın'dan sosyal medyayı karıştıran yorum! Fotoğrafları çeken kişi...

Geceliği 30 bin TL'lik otelde reklam karşılığı bedava kalan Serenay Sarıkaya'nın tatil pozlarında boyu da merak edilen detaylar arasında yer aldı.