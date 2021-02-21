Serenay Sarıkaya'nın kırmızı mayolu pozlarına Demet Akalın'dan sosyal medyayı karıştıran yorum! "Fotoğrafları çeken kişi..."

Şubat ayında denizin ve güneşin keyfini çıkaran Serenay Sarıkaya plaj fotoğrafları ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Son olarak kırmızı mayosu ile poz veren Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına beğeni yağarken Demet Akalın'dan gelen yorum, genç oyuncunun sevenleri tarafından tepkiyle karşılandı.