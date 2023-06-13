Serenay Sarıkaya’nın hem sütyensiz tarzı hem de frikik önlemi çok konuşuldu! Tarzına tepki yağdı: “Üstünde bir şey yok...”
Yaz sezonunu Yunanistan'da açan ve tatil pozlarıyla gündem olan Serenay Sarıkaya, yurda döndü. Ünlü oyuncu, döner dönmez bir etkinliğe katıldı ve tarzıyla bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Derin göğüs dekolteli sütyensiz tarzıyla kamera karşısına geçen Sarıkaya'nın kıyafetine sosyal medyada tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Üstünde bir şey yok" derken Sarıkaya'nın frikik önlemi dikkat çekti. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan tarzı ve gelen tepkilerden bazıları...
13.06.2023 23:29 - Son Güncelleme: 14.06.2023 00:30
Serenay Sarıkaya, rol aldığı dizinin sezon finali vermesinin ardından soluğu Yunanistan'da aldı. Yaz sezonunu komşuda açan Sarıkaya, tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi.