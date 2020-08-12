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Serenay Sarıkaya'nın güzelliğini annesinden! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay'ın annesi Ümran hayran bıraktı

Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 29 yaşındaki oyuncu ve model Serenay Sarıkaya herkes tarafından merak edilen bir isim. Kısa bir süre önce sevgilisi Cem Yılmaz'dan ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'la sarmaş dolaş görüntülenerek bu iddialara yalanlamış oldu. Magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya hakkında her şey merak edilirken en çok merak edilen ise annesi oldu. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran görenleri şaşkına çeviri 'Annesi kızını geçti' bile dedirtti. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin anneleri.

12.08.2020 11:08 - Son Güncelleme: 12.08.2020 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





