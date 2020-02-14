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Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'den şok yorum! 'O kadar haklısın ki Kerem'
Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'den şok yorum! 'O kadar haklısın ki Kerem'
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkına Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, eski sevgilisi Defne Samyeli yorumda bulundu, peki ya Kerem Bürsin... Gözler günlerdir Kerem Bürsin'deydi ve beklenen oldu. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında yaptığı yorumla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin'in açıklamasını gören sosyal medya kullanıcıları yakışıklı oyuncuya, "O kadar haklısın ki Kerem!" diyerek destek verdi. İşte Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkına eski sevgililerden gelen yorumlar...
14.02.2020 13:50
- Son Güncelleme: 14.02.2020 14:15
Serenay - Cem aşkına beklenen isimden ilk yorum geldi. Defne Samyeli, Ahu Yağtu derken gözler Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'e çevrildi. Kerem Bürsin, Serenay - Cem aşkıyla ilgili yaptığı yorumla çok konuşuldu.
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Nükhet Duru'nun yeni albümü 'Hikayesi Var' için önceki akşam Mecidiyeköy Dada Salon Kabarett'te parti düzenlendi. Partiye katılan isimler arasında yer alan oyuncu Kerem Bürsin, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sevgilisi olmadığı için yalnız ve sette gireceğini söyledi.
"AÇIKÇASI KONUYA DAHİL OLMAK İSTEMİYORUM"
Yakışıklı oyuncu, gazetecilerin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz aşkını sorması üzerine, "Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Herkes mutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu da önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu. 2012 yılında dünyaevine girdiği Cem Yılmaz'dan 2013'te boşanan Ahu Yağtu, önceki akşam arkadaş grubuyla birlikte Bomonti'de bulunan bir restoranda yemek yedi. Yemeğin ardından kapıda arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu, aracını beklediği sırada gazetecilerle sohbet etti.
Ahu Yağtu'ya, eski eşi Cem Yılmaz ile meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın sürpriz aşkıyla ilgili sorular yöneltildi.