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Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'den şok yorum! 'O kadar haklısın ki Kerem'

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkına Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, eski sevgilisi Defne Samyeli yorumda bulundu, peki ya Kerem Bürsin... Gözler günlerdir Kerem Bürsin'deydi ve beklenen oldu. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında yaptığı yorumla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin'in açıklamasını gören sosyal medya kullanıcıları yakışıklı oyuncuya, "O kadar haklısın ki Kerem!" diyerek destek verdi. İşte Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkına eski sevgililerden gelen yorumlar...

14.02.2020 13:50 - Son Güncelleme: 14.02.2020 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





