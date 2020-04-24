Serenay Sarıkaya'nın arkadaşı öyle bir fotoğrafı internete sızdırdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali
Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sevgilisi Cem Yılmaz ile magazin gündeminden düşmüyor. 23 Nisan'da dünyaya gelen sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü Instagram'dan "İyi ki varsın" notuyla ve kalp emojisi ile paylaşan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya, çocukluk hali ile dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın arkadaşı, güzel oyuncuyla eski yıllara ait 23 Nisan kutlamalarından bir fotoğraf paylaştı. İnternete düşen bu görüntü herkesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın arkadaşı, Gözde Erdoğdu, paylaşımında "23 Nisan kutlamalarından bir kare. Sanırım köylü ve şehirli oyunu" ifadelerini kullandı. Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991, Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. İşte 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olan eski Miss Turkey güzeli Serenay Sarıkaya'nın şok eden hali...
Serenay Sarıkaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutlaması ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından sevgilisinin 23 Nisan paylaşımının altına doğum gününü kutlamak amacıyla , "İyi ki varsın" yorumunda bulunan genç oyuncunun arkadaşının yaptığı paylaşım ise gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medya hesabından bebekliğini paylaşan Sarıkaya'dan sonra bir fotoğraf da ilkokul arkadaşı Gözde Erdoğdu'dan geldi. Erdoğdu paylaşımında, "23 Nisan kutlamalarından bir kare. Sanırım köylü ve şehirli oyunu" ifadelerini kullandı. Sarıkaya'nın fotoğrafını görenler, "Serenay hiç değişmemiş" yorumlarında bulundu. İşte Serenay Sarıkaya ve ünlülerin çok şaşıracağınız çocukluk halleri...