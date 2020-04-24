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Serenay Sarıkaya'nın arkadaşı öyle bir fotoğrafı internete sızdırdı ki... İşte eski Miss Turkey güzelinin şok eden hali

Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sevgilisi Cem Yılmaz ile magazin gündeminden düşmüyor. 23 Nisan'da dünyaya gelen sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü Instagram'dan "İyi ki varsın" notuyla ve kalp emojisi ile paylaşan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya, çocukluk hali ile dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın arkadaşı, güzel oyuncuyla eski yıllara ait 23 Nisan kutlamalarından bir fotoğraf paylaştı. İnternete düşen bu görüntü herkesi şoke etti! Serenay Sarıkaya'nın arkadaşı, Gözde Erdoğdu, paylaşımında "23 Nisan kutlamalarından bir kare. Sanırım köylü ve şehirli oyunu" ifadelerini kullandı. Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991, Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. İşte 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olan eski Miss Turkey güzeli Serenay Sarıkaya'nın şok eden hali...

24.04.2020 20:12 - Son Güncelleme: 24.04.2020 20:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





