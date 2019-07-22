Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırıp kaldı! Kızından daha genç
Son dönemin en çok konuşulan yıldızlarından biri 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya. Her giydiği, her dediği, saçı, makyajı, sevgilileri, ayrılıkları, boyu, yaşı ve onun hakkında aklınıza gelebilecek her şey en ince ayrıntısına kadar merakla takip ediliyor. Özel hayatı yakın mercek altında olan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırıp kaldı. Kızıyla yaşıt gibi duran Ümran Seyhan'ı görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Serenay Sarıkaya'nın annesi olmak üzere ünlü isimlerin anneleri.
22.07.2019 11:40
- Son Güncelleme: 22.07.2019 13:49
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