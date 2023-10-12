Serenay Sarıkaya'nın annesi ile Cansu Tosun'un babasının yasak aşkı ifşalanmıştı! Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'dan flaş hamle

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı, yılın magazin skandallarından biri oldu. Önce Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir adamla el ele görüntülenmiş sonra bu adamın oyuncu Cansu Tosun'un babası olduğu ortaya çıkmıştı. Aldatılan eş Serpil Tosun'un imalı paylaşımlarının ardından, Kenan Tosun ile Ümran Seyhan'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda Nişantaşı'nda bir erkekle kameralara yansıdı. Yürüyüş yapan ikilinin basına yansımasının ardından Seyhan'ın yanındaki kişinin Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı.
Yasak aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken ortaya çıkan detaylarda ağızları açık bıraktı. Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un yazlıkta kapı komşuları olduğu öğrenildi.
Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'un samimi bir fotoğrafı da ortaya çıkarken ikilinin çok yakın arkadaş oldukları iddia edildi.