Serenay Sarıkaya'nın annesi ile Cansu Tosun'un babasının yasak aşkı ifşalanmıştı! Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'dan flaş hamle

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı, yılın magazin skandallarından biri oldu. Önce Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir adamla el ele görüntülenmiş sonra bu adamın oyuncu Cansu Tosun'un babası olduğu ortaya çıkmıştı. Aldatılan eş Serpil Tosun'un imalı paylaşımlarının ardından, Kenan Tosun ile Ümran Seyhan'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...